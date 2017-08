Als Kabarettist attackiert Christian Springer Politiker, Gesellschaftssysteme und ruft zum Widerstand auf. Er ist ein Rebell, aber auch ein engagierter Mensch, der sich mit seinem 2012 gegründeten Verein „Die Orienthelfer“ e.V. auf unterschiedliche Weise um die Opfer des syrischen Bürgerkriegs kümmert. „Gegen eine Sauerei hilft nur eines: Zivilcourage!“, so der Kabarettist und Krisenhelfer.

Christian Springer hat Orientalistik studiert, spricht Arabisch, hat Freunde in Syrien. Unzählige Hilfslieferungen hat er inzwischen nach Syrien, Jordanien und in den Libanon organisiert.

Ralph Gladitz war mit Christian Springer unterwegs.

Autor: Ralph Gladitz

Regie: Ralph Gladitz

Redaktion: Andrea Kammhuber