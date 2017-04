Der kobaltblaue Luxuszug Deccan Odyssey ist ein rollender Palast. Auf einer sieben Tage langen Reise über 1.800 Kilometer kann man mit ihm von Mumbai aus die südindischen Staaten Maharashtra und Goa erkunden. Für die betuchten Reisenden, die auf Gleisen ihr persönliches Indien erleben, stehen 21 Waggons, davon elf Schlafwagen, bereit.

Abseits der touristischen Pfade hält der Zug an verschlafenen Bahnstationen. Die Fahrgäste lernen das Hinterland kennen, zum Beispiel die oft noch unberührte Konkanküste mit ihren gewaltigen Forts und endlosen Stränden und das Hippieparadies Goa.

Eine weitere Station ist Kolhapur, die quirlige Maharadscha-Stadt mit ihren Tempeln, Tänzen und Traditionen. Die berühmten Höhlentempel von Ellora und Ajanta sind faszinierendes UNESCO-Weltkulturerbe. Nashik, die Pilgerstadt am heiligen Fluss Godavari, fängt die Reisenden mit ihrer spirituellen Stimmung ein. Mumbai, die pulsierende indische Metropole, ist Ausgangspunkt und Endstation dieser Reise.

Die traditionelle Tänzerin Sweetah ist hauptberuflich Radiomoderatorin, "ihr" Indien ist im Umbruch und auf dem Weg zu einer sozialeren Gesellschaft. Dafür setzt sich der Maharadscha von Kolhapur seit Jahrzehnten ein. Dass er, bei allem Einsatz für sein Volk, den üblichen Zeitvertreib der früheren indischen Herrscher wie Elefantenkämpfe und Tigerjagd schätzt, muss kein Widerspruch sein, sondern lässt sich als schillernde indische Realität begreifen.

Diese Begegnungen mit den Menschen an der legendären Zugstrecke des Deccan Odyssey runden die Reisereportage über die Traumtour "Im Luxuszug durch Südindien" ab.

Autor: Jan Peter Gehrckens, Jan Schulte-Kellinghaus

Redaktion: Sabine Eschenweck