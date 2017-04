Sie waren damals noch Kinder oder Jugendliche und lebten mit ihren Familien in der Nähe des Obersalzbergs - dort wo Hitlers Sommerresidenz lag, der Berghof. Heute, Jahrzehnte später, berichten diese Zeitzeugen - manche das erste Mal vor einer TV-Kamera - über die für sie sorgenfreien Jahre am Obersalzberg, über die Besuche und Erlebnisse am Berghof.

Redaktion: Andreas Bönte