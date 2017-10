"Zaach" ist bayerisch und bedeutet so viel wie "zäh" oder mühsam". Nach Lewis Hamiltons Sieg in Suzuka ist in der Formel1-Fahrerwertung zwar noch nichts entschieden. Für Sebastian Vettel könnte der Titelkampf aber nun "zaach" werden, glaubt BR-Experte Andreas Troll.

Autor: Andreas Troll