Melitta Anselm reist nach Karatau in Kasachstan. Mehr als 25 Jahre ist es her, seit sie mit ihrer Familie das damals sowjetische Land verlassen hat und nach Deutschland ausgewandert ist, in das Land ihrer Vorfahren. Nun kehrt sie erstmals zurück. Ein Dokumentarfilm, der der Frage nach Verwurzelung und Identität nachgeht und dabei auch ein Stück russlanddeutscher Geschichte erzählt.

Autor: Marina Anselm

Redaktion: Matthias Eggert