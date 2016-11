Zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge, nur Platz zwei in der Bundesliga, nur Zweiter in der Champions-League-Vorrundengruppe, Rummenigge-Rüffel für Jérôme Boateng. Genau die richtige Zeit für ein Comeback von Uli Hoeneß?

Moderation: Markus Othmer

Autor: Christian Materna

Redaktion: Steffen Lunkenheimer