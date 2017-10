Endlich ist es soweit! Das Staatstheater am Gärtnerplatz zieht in sein frisch saniertes Stammhaus ein und feiert dies mit einer großen Gala am 14. Oktober mit einem Programm quer durch die schönsten Werke aus Oper, Operette und Musical. Das BR Fernsehen ist ab 22 Uhr live zeitversetzt dabei und zeigt die ersten Bilder des "neuen-alten" Gärtnerplatztheaters.

Moderation: Sigrid Hauser, Maximilian Maier

Regie: Michael Beyer

Redaktion: Peter Fohrwikl