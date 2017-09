Wer hat in den bayerischen Wahlkreisen gewonnen, wer hat verloren? Wer hat Chancen, über die Landeslisten der Parteien in den Bundestag einzuziehen? Ab 23.30 Uhr präsentiert Andreas Bachmann aus dem Wahlstudio alle Daten und Fakten zu den Ergebnissen in Bayern, die BR-Reporter melden sich mit Eindrücken der Wahlnacht aus Berlin und München und Franziska Storz schaut auf die Diskussionen und Reaktionen im Netz. Die Wahlsendung ist auch im Netz auf br24.de live zu sehen sein und auf Facebook BR24.

Moderation: Stefan Scheider, Andreas Bachmann, Franziska Storz

Redaktion: Stephan Keicher