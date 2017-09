Von Aschaffenburg bis Schweinfurt, von Hof bis Bamberg und von Ansbach bis Nürnberg - zur Bundestagswahl berichtet die Sondersendung „Die Entscheidung in Franken“ aus allen Wahlkreisen in Franken. Welcher von den neuen Bundestagskandidaten setzt sich durch ? Welcher von den alten behauptet sich oder empfiehlt sich sogar für einen Regierungsposten ? Wird sich unter einer neuen Bundesregierung in den Städten, Landkreisen und Gemeinden in Franken etwas ändern? Die Sendung gibt Antwort auf diese und viele andere Fragen. Sie ordnet das Abschneiden etablierter und neuer Parteien und ihrer Kandidaten ein. Reporter berichten in Liveschaltungen aus den drei fränkischen Regierungsbezirken, wie die Bürgerinnen und Bürger abgestimmt haben. Chats, Debatten und Kommentare auf Facebook und Twitter werden analysiert und diskutiert.

Moderation: Constanze Schulze

Redaktion: Keicher Stephan