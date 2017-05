Bamberg leuchtet rot - so lautet das Motto derzeit in der oberfränkischen Metropole, viele Gebäude und Sehenswürdigkeiten erstrahlen in den Bamberger Farben und der Trainer der Brose-Basketballer ist mittendrin und freut sich auf die Playoffs.

Autor: Gottfried Oliwa

Redaktion: Anja Miller