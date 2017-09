Zeit für eine amüsante Zwischenbilanz dieses an kabarettistischen Themen so reichen Jahres: Der Zusammenschnitt "Best-of aus Franken" zeigt, wie sich Ingo Appelt, Helmut Schleich und andere im ersten Halbjahr an Erdogan, Trump und allem, was die Menschen hierzulande so bewegt hat, kabarettistisch abgearbeitet haben.

Zu Gast: Helmut Schleich , Luise Kinseher , Sascha Grammel , Stephan Bauer , Michael Altinger , Gernot Hassknecht

Moderation: Ingo Appelt

Redaktion: Angelica Ponnath