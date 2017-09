Das Filmteam ist unterwegs im Bayerischen Wald, in Waldsassen in der Oberpfalz und in Regensburg.

Der Wildbiologe Marco Heurich hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, das Verhalten der Luchse im Nationalpark Bayerischer Wald zu erforschen. Er möchte nicht nur die Luchse schützen, sondern auch die Bevölkerung aufklären, denn immer noch werden Luchse illegal gejagt.

Regie: Lisa Eder-Held

Redaktion: Ulrich Gambke