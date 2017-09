Es ist ein Weg durch eine fast vergessene Region - und genau das macht ihn so einzigartig: das "Grüne Band" in Bayern, die ehemalige Grenze zwischen BRD und DDR. Selbst auf dem Mountainbike ist der ehemalige Patrouillenweg der DDR-Grenzsoldaten ein Abenteuer. Florian Guthknecht erlebt so eine Landschaft, die ganz anders ist als die der touristisch erschlossenen Fernwander- oder Pilgerwege.

Autor: Florian Guthknecht

Redaktion: Peter Giesecke