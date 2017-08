Es gibt wohl wenige technische Revolutionen in der Fernsehlandschaft, die mit der Einführung des Farbfernsehens in Deutschland vergleichbar wären. Willy Brandt drückte auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin 1967 symbolisch den roten Startknopf - und plötzlich war der Bildschirm bunt.

Redaktion: Andreas Bönte