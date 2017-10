Panzernashorn Rapti quietscht wie eine alte Tür und ihr Liebhaber hat mehr Wut als Glut im Bauch – das ungewöhnliche Liebespaar wird auf eine harte Probe gestellt. Mähnenrobbe Michi soll in den Seelöwenkindergarten umziehen, aber noch hat der Kleine Angst vor seiner Transportkiste. Seit Tagen warten alle auf Nachwuchs bei den Polarfüchsen. Auch Kattas bekommen in Hellabrunn regelmäßig Nachwuchs, nur letztes Jahr hat es mit den Babys nicht richtig geklappt – Tierpflegerin Sina Mösch sieht aber schon wieder Licht am Ende des Tunnels. Warum Narkosemittel ein echtes Teufelszeug sein können, Trampeltier-Jogging das reinste Vergnügen ist – diese und noch viele andere Geschichten erfahren die Zuschauer in "Nashorn, Zebra & Co“ aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn.

Autor: Felix Heidinger, Jens-Uwe Heins

Redaktion: Jana Mudrich