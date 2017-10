Was kleine Eisbärchen am liebsten mögen, zeigt Helmut Kern im Tundrarevier. Die Giraffen bekommen ein neues Daheim, aber der Umzug muss geprobt werden. „Deutsche Riesenschecken“ bringen gut sechs Kilo auf die Waage und schieben schon zum Frühstück mächtig Kohldampf. Warum die Riesenkaninchen für ihre supersüßen Babys kuschelige Nester bauen, damit kennt sich Tierpflegerin Anja aus. Warum Elefant Steffi mit einer Liegeschwiele kämpft, Mähnenwolf Henry auf einen Baum steigt – diese und noch viele andere Geschichten erfahren die Zuschauer in „Nashorn, Zebra & Co“ aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn.

Autor: Felix Heidinger, Jens-Uwe Heins

Redaktion: Jana Mudrich