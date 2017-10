Mähnenrobbe Michi ist ein richtiges Muttersöhnchen – er weicht seiner Mama nicht von der Seite. Matthias Hafner hat ganz besondere Lieblinge, und die stehen auf Rosenblätter. Die Diana-Meerkatzen haben neue Untermieter bekommen, aber ob die sich auch wohlfühlen will Revierleiter Markus natürlich genau wissen. Warum die Paradieskraniche einen Frühlingscheck bekommen, wie gut der kleine Elefant Ludwig schwimmen kann – diese und noch viele andere Geschichten erfahren die Zuschauer in „Nashorn, Zebra & Co“ aus dem Tierpark Hellabrunn in München.

Autor: Felix Heidinger, Jens-Uwe Heins

Redaktion: Jana Mudrich