Welche kulinarischen Vorlieben Kattas haben, möchte Tierpflegerin Sina Mösch genau wissen. Jedes Lebewesen muss sich irgendwie ernähren, aber was fressen Quallen? Nach einem dreiviertel Jahr werden die Seelöwen-Mütter von ihren Jungtieren getrennt, damit sie vor der nächsten Geburt die nötige Ruhe haben. Wie das neue Heim von Hornrabe Elvis aussieht – diese und noch viele andere Geschichten erfahren die Zuschauer in "Nashorn, Zebra & Co".

Autor: Felix Heidinger, Jens-Uwe Heins

Redaktion: Jana Mudrich