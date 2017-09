Tantenbesuch im Elefantenrevier – da liegt ein bisschen Anspannung in der Luft. In Hellabrunn wird umgebaut, und zwar an jeder Ecke – auch das Revier der seltenen Banteng-Wildrinder soll noch schöner werden. Vielleicht bekommt Eisbärin Yowannah bald Nachwuchs, da will Helmut mit einer Spezialkamera ein Auge darauf haben. Matthias und Nele haben eine Wundertüte im Tigerrevier in einen Baum gehängt.

Autor: Felix Heidinger, Jens-Uwe Heins

Redaktion: Jana Mudrich