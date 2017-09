In Hellabrunn sind neue Gäste eingetroffen – riesige Nachtjäger, die aber auch am Tag ganz fit sind. Normalerweise hat Gorilla Rututu seinen Harem ganz gut im Griff, aber zurzeit brodelt irgendetwas bei den Frauen. Den Bergzebras im Afrikarevier machen kühlere Temperaturen wenig aus, aber wie sieht es mit feuchter Herbstluft aus? Normalerweise sind im Polariumrevier nur die Tiere im Wasser – diesmal ist alles anders. Warum bei den Faultieren der Name Programm ist, ist eine weitere Geschichte aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn.

Autor: Felix Heidinger, Jens-Uwe Heins

Redaktion: Jana Mudrich