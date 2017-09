Elefantenbaby Ludwig ist ein richtiger Wonneproppen geworden – mit wem kann er eigentlich am besten? Als Vorspeise bekommen die Loris köstliche Orangen. Zebrafohlen Lobito war mit seiner Mama bisher nur allein auf der Anlage – nun soll er seine Reviermitbewohner kennenlernen und der Chef will natürlich auch noch dabei sein. Für Tiger Nurejew serviert Matthias ganz besondere Leckerbissen – diese und noch viele andere Geschichten erfahren die Zuschauer in den Zoogeschichten aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn.

Autor: Felix Heidinger, Jens-Uwe Heins

Redaktion: Jana Mudrich