Einige der seltenen Wildhühner sollen umziehen, doch dafür müssen sie gefangen werden – und das ist gar nicht so einfach. Matthias und Michael gehen im Dschungelzelt auf die Pirsch. Die Seelöwinnnen Molly und Sandy sind total aufgeregt, weil Frank außerhalb der Fütterungszeit kommt. Ist "Kudel" eine neue Tierart – und was macht es im Afrikarevier? Spannend: Ohrfleck-Röhrenaale wurden erst vor 60 Jahren entdeckt – diese und noch viele andere Geschichten erfahren die Zuschauer in den Zoogeschichten aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn.

Autor: Felix Heidinger, Jens-Uwe Heins

Redaktion: Jana Mudrich