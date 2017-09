Die Saatkrähe zieht verstärkt vom Land in menschliche Siedlungen. Die Tiere lösen nach wie vor oft Ablehnung aus. Denn Saatkrähen sammeln sich in Gruppen, durch ihr Krächzen und ihren Kot fühlen sich Anwohner gestört. Doch Saatkrähen sind geschützte Tiere. Und so versuchen Stadtverwaltungen die Vögel gewaltlos mit vielerlei Tricks aus den Siedlungen zu vertreiben. Meist vergeblich, denn die Krähen durchschauen die Strategien der Menschen.

Die „Xenius“-Moderatoren Caro und Gunnar besuchen einen Ort, an dem mehr als 200 Saatkrähen brüten und treffen den Vogelkundler Bernd Ulrich Rudolph.

Moderation: Caro Matzko, Gunnar Mergner

Autor: Ralf Körber

Redaktion: Armin Olbrich