Der erste Geburtstag, Taufe, Hochzeit – wer heute Fotos macht, archiviert sie auf Festplatte, in der Cloud oder auf CD. Doch was, wenn der Datenträger kaputt geht? Große Archive verlassen sich bei der Langzeitarchivierung nicht darauf, Werke zu digitalisieren. Doch wie lassen sich Daten über Generationen speichern? Darüber zerbrechen sich Forscher weltweit den Kopf. In England etwa arbeiten Bioinformatiker daran, Daten in künstlicher DNA zu speichern, auch mit Kristallen und Holografie wird experimentiert.

"Alles nicht sicher", sagt der Keramikmacher Martin Kunze. Er hat das Projekt „Memory of Mankind“ gegründet und ist überzeugt, dass nur analoge Datenträger Informationen dauerhaft bewahren können. Caro Matzko und Gunnar Mergner treffen ihn in einem Salzbergwerk in Österreich, wo er Hunderte Dokumente eingelagert hat, gebrannt auf Keramikziegeln. Auch die beiden Moderatoren dürfen einen Ziegel mit Infos zur Sendung einlagern für die Archäologen der Zukunft – „Xenius“ für die Ewigkeit!

Moderation: Caro Matzko, Gunnar Mergner

Autor: Boris Geiger

Redaktion: Armin Olbrich