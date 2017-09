Sotiris ist rund 70 Jahre alt und gehört zur Schildkrötenspezies Caretta Caretta. Jedes Jahr legt diese Art Tausende von Kilometern im Meer zurück. Doch nicht Sotiris. Das Männchen lebt das ganze Jahr in einer Bucht in Zakynthos. Warum wandern, wenn man doch gefüttert wird von Fischern. Am Schicksal von Sotiris schildert Filmautor Florian Guthknecht die Situation der Schildkröten im Mittelmeer.

Autor: Florian Guthknecht

Redaktion: Bernd Strobel