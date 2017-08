Es ist ein einzigartiger Berg, steil und zackig – und trotzdem grün und blumenübersät bis zum Gipfel: die Höfats. Sie gilt auch als Wahrzeichen der Allgäuer Alpen, als berühmtester Blumenberg mit einem dunklen Mythos. Die "Königin der Grasberge" hat schon manchen Bergsteiger abgeschüttelt, der bei der Suche nach den weißen Sternen des Edelweiß, zu forsch in die senkrechten Blumenwiesen aufgestiegen ist. Doch das Edelweiß ist eigentlich gar nichts Besonderes in der Fülle von fast 400 Blütenpflanzen, die an der Höfats zu finden sind. Unscheinbar und gut versteckt gibt es Pflanzenarten, die, einmalig in Deutschland, nur an der Höfats gedeihen. Die steilen, luftigen Flanken des Berges galten schon früh als eine besondere Mutprobe für Bergsteiger. Mit Steigeisen und Pickel im Steilgras atemberaubend luftige Anstiege zu bezwingen, erfordert schon eine gehörige Portion Erfahrung und Können. Einige Routen der Erstbesteiger waren so verwegen, dass sie bis heute nicht wiederholt wurden. Die direkte Nordwand wurde vom Bergfilmer Gerhard Baur und seinem Team durchstiegen und gefilmt.

Autor: Gerhard Baur

Kamera: Gerhard Baur

Regie: Gerhard Baur

Redaktion: Corbinian Lippl