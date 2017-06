Zoltan Sloboda ist 54 Jahre alt, lebt alleine und arbeitet in München. Zoltan ist psychisch krank – und er ist bereit, offen darüber zu sprechen und vor allem darüber zu singen.



Seelisch in Not war er schon als Jugendlicher. Obwohl er ein guter Schüler war, verließ er das Gymnasium früh, machte eine Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechaniker und arbeitete als Taxifahrer. Die Diagnose „Paranoide Psychose“ kam, als er Anfang zwanzig war. Es folgten mehrere Aufenthalte in der Psychiatrie.



Heute ist er psychisch stabil. Was ihm dabei hilft, sind das Theater und die Musik. Seit Jahren ist er Schauspieler der Münchner Theatergruppe Apropos. Auch im Ensemble des renommierten TAMS Theaters München hat Zoltan inzwischen immer wieder Gastrollen. Noch wichtiger sind ihm inzwischen aber die Musik und seine Lieder. Sie halfen ihm, Zwänge zu besiegen.



Über Momente und Situationen seines Lebens, die ihn bis heute prägen, und die ihn jahrelang nicht losließen, begann er vor einigen Jahren Songs zu schreiben. Es entstanden unmittelbare, raue, einfache und gleichzeitig tief emotionale Lieder, mit denen er inzwischen auch öffentlich auftritt: Zoltans Lebenslieder.

Redaktion: Andreas Geyer