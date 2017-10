Passau, die zweitgrößte Stadt Niederbayerns, liegt am Zusammenfluss von Donau, Inn und Ilz und hat deshalb den Beinamen „Drei-Flüsse-Stadt“. Ein Besuch der 800 Jahre alten „Veste Oberhaus“ gehört für Stofferl Well ebenso wie der Dom Sankt Stephan zum Pflichtprogramm.



Am immer wiederkehrenden Hochwasser kommt in Passau keiner vorbei; auch der Stofferl nicht. Er lässt sich vom Oberbürgermeister persönlich erzählen, wie groß der Zusammenhalt der Bevölkerung ist, wenn das Wasser die Stadt wieder einmal bedroht. Natürlich schaut sich der Stofferl auch im „Scharfrichterhaus“ um, der Keimzelle des bayerischen politischen Kabaretts. In Passau lässt es sich auch einfach gut leben. Und Stofferl Well spürt dem nach, „wie Passau klingt“.

Redaktion: Sonja Kochendörfer