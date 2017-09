Nico Kress wird mit starken Bauchschmerzen in die Sachsenklinik eingeliefert. Doch sein Vater glaubt, dass Nico sich nur vor einem Referat in der Schule drücken will und in Wirklichkeit kerngesund ist.

Besetzung Die Rollen und ihre Darsteller Rolle: Darsteller: Iris Kaspari Anja Nejarri Holger Kress Thomas Huber Nico Kress Friedrich Heine Lisa Schroth Ella Zirzow Dr. Roland Heilmann Thomas Rühmann Dr. Kathrin Globisch Andrea Kathrin Loewig Dr. Martin Stein Bernhard Bettermann Professor Dr. Gernot Simoni Dieter Bellmann Oberschwester Ingrid Rischke Jutta Kammann Barbara Grigoleit Uta Schorn Sarah Marquardt Alexa Maria Surholt Pia Heilmann Hendrikje Fitz Autor: Andreas Püschel

Regie: Peter Wekwerth

Redaktion: Gabriele Tafelmaier