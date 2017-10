Als Weltenbummler Florian in seinem Heimatort in Oberbayern Urlaub macht, begegnet er der zauberhaften Ilona, und eine wunderbare Liebe beginnt. Doch Florian trifft auch seine ehemalige Jugendliebe Annabel, deren Ehe in einer Krise steckt.

Besetzung Die Rollen und ihre Darsteller Rolle: Darsteller: Ilona Korte Marion Mitterhammer Annabel Wilbert Anja Kruse Florian Riemann Stefan Gubser Harry Wilbert Tobias Hoesl Rudi Loescher Michael Fitz Dorette Doreen Dietel Marek Sascha Posch Rene Wilbert Felix Aiwanger Autor: Uta Berlet, Gabriele Kister

Regie: Heidi Kranz

Redaktion: Gabriele Tafelmaier