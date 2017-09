Ein Freund von Professor Simoni klagt über plötzliche Lähmungserscheinungen an der Hand, was einen Schlaganfall vermuten lässt. Dr. Brentano kann diese Diagnose jedoch nicht bestätigen. Als sich der Zustand des Patienten zusehends verschlechtert, zweifelt Simoni an Brentanos Sorgfalt.

Besetzung Die Rollen und ihre Darsteller Rolle: Darsteller: Anton Waldner Hubert Mulzer Jakob Heilmann Karsten Kühn Jonas Heilmann Anthony Petrifke Lisa Schroth Ella Zirzow Dr. Roland Heilmann Thomas Rühmann Dr. Kathrin Globisch Andrea Kathrin Loewig Dr. Martin Stein Bernhard Bettermann Professor Dr. Gernot Simoni Dieter Bellmann Oberschwester Ingrid Rischke Jutta Kammann Barbara Grigoleit Uta Schorn Sarah Marquardt Alexa Maria Surholt Pia Heilmann Hendrikje Fitz Autor: Daniel Wuschansky

Regie: Christoph Klünker

Redaktion: Gabriele Tafelmaier