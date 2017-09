Im Nobelrestaurant "La Belle Vigne" geht es am 50. Geburtstag des Chefs hoch her. Am nächsten Tag macht ein grausiger Fund die Kommissare auf das plötzliche Verschwinden des Restaurantkritikers Faber aufmerksam. Hobby-Koch Ivo Batic ermittelt "undercover".

Besetzung Die Rollen und ihre Darsteller Rolle: Darsteller: Ivo Batic Miroslav Nemec Franz Leitmayr Udo Wachtveitl Carlo Menzinger Michael Fitz Edgar Kaufmann Helmut Berger Ann Kaufmann Ulli Maier Milena Stepanovic Edita Malovcic Jaap van Haalen Philipp Moog Norbert Faber Ulrich Gebauer Isolde Faber Ulrike Arnold Burkhard Faber Michael Zittel Autor: Carolin Otto

Kamera: Wolf Siegelmann

Regie: Peter Fratzscher

Musik: J. J. Gerndt

Redaktion: Stephanie Heckner