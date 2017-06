Kati, die jüngste Tochter der Familie Kerkhoff, hat sich entschlossen als Nonne einem Orden beizutreten. An einem sommerlichen Sonntag ist es soweit. Im Beisein der Familie soll sie in einem Kloster in Oberschwaben feierlich eingekleidet werden.

Besetzung Die Rollen und ihre Darsteller Rolle: Darsteller: Saskia Maria Schrader Usch Ursula Werner Rolle Jesper Christensen Dirk Felix Knoop Doreen Anna Blomeier Marie Rita Luise Stelling Jola Lore Richter Günther Klaus Manchen Jörn Thomas Fränzel Kati Marie Leuenberger Autor: Anne Wild

Regie: Anne Wild

Redaktion: Gaby Schramm