Die verheiratete Milliardärin Christa Menges weilt in einem mondänen Badeort an der Ostsee. Sie verliebt sich unsterblich in den litauischen Lebemann Wiktor und beichtet Pfarrer Braun schlechten Gewissens ihren Seitensprung.

Besetzung Die Rollen und ihre Darsteller Rolle: Darsteller: Pfarrer Braun Ottfried Fischer Margot Roßhauptner Hansi Jochmann Armin Knopp Antonio Wannek Kommissar Geiger Peter Heinrich Brix Bischof Hemmelrath Hans-Michael Rehberg Priester Mühlich Gilbert von Sohlern Sonja Hansen/Christa Menges Eleonore Weisgerber Leo Meschkat Gunter Berger Stanislaw Kowalsky Klaudiusz Kaufmann Wiktor Radziwill Nicki von Tempelhoff Carmen Schäffling Monika Peitsch Dr. Valentin Tilo Prückner Lilly Teichgräber Heike Schroetter Utta Verhoeven Gesche Tebbenhoff Klaas Wittek Siggi Kautz Holm Dressel Eckhard Preuß Autor: Cornelia Willinger, Stephan Reichenberger

Regie: Wolfgang F. Henschel

Redaktion: Gabriele Tafelmaier