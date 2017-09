Die hochschwangere Inka Muran liegt verletzt in der Sachsenklinik. Ihr Mann Michael, der sie versehentlich mit seinem Transporter angefahren hat, will sich mit Inka wieder versöhnen. Sie hat jedoch Angst vor ihm und um ihr ungeborenes Kind, denn Michael gerät in letzter Zeit öfter außer Kontrolle.

Besetzung Die Rollen und ihre Darsteller Rolle: Darsteller: Inka Muran Heike Warmuth Michael Muran Oliver Franck Jennifer Taubitz Helena Siegmund-Schutlze Melissa Linz Melina Fabian Dr. Roland Heilmann Thomas Rühmann Dr. Kathrin Globisch Andrea Kathrin Loewig Dr. Martin Stein Bernhard Bettermann Professor Dr. Gernot Simoni Dieter Bellmann Oberschwester Ingrid Rischke Jutta Kammann Barbara Grigoleit Uta Schorn Sarah Marquardt Alexa Maria Surholt Pia Heilmann Hendrikje Fitz Autor: Achim Scholz, Stephanie Dörner

Regie: Christoph Klünker

Redaktion: Gabriele Tafelmaier