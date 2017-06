Lina Baumann ist Kundenbetreuerin einer Agentur in Freiburg. Ihre Aufgabe besteht darin, zugezogenen Menschen den Start in der neuen Stadt zu erleichtern. Doch an dem Herzspezialisten Prof. Markus Gärtner droht selbst die stets gut gelaunte Lina zu scheitern.

Besetzung Die Rollen und ihre Darsteller Rolle: Darsteller: Lina Baumann Julia Brendler Markus Gärtner Stephan Luca Rüdiger Hofmeister Heinz Hoenig Prof. Weissing Robert Giggenbach Daniel Kessler Martin Gruber Tim Gärtner Jannis Michel Ada Baumann Gabriele Dossi Frau Weissing Sybille Denker Polizistin Sybille Kleinschmitt Helge Nicolás Solar Lozier Autor: Kerstin Oesterlin, Jessica Schellack

Regie: Florian Gärtner

Redaktion: Gabriele Tafelmaier