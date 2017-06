In dieser Kurzfilmnacht geht es um die Kirche, um Seelsorger in Gewissensnöten angesichts der sich häufenden Missbrauchsfälle oder des Zölibats. Aber nicht nur: In Zeiten, in denen Umweltgefahren zu "Glaubensfragen" umgedeutet werden, stellt sich die Frage "Woran glaubst Du?" immer wieder neu.

Redaktion: Claudia Gladziejewski