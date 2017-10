Richard Steiner ist ein erfolgreicher Wirtschaftsanwalt in Berlin. Von seinem Onkel bekommt er völlig unerwartet ein altes Hotel in seinem Geburtsort am Tegernsee vererbt. Allerdings ist die Erbschaft an eine Bedingung geknüpft: Richard muss das Berghotel vier Wochen lang leiten!

Besetzung Die Rollen und ihre Darsteller Rolle: Darsteller: Richard Steiner Fritz Wepper Christina Steiner Michaela May Hannes Lochbrunner Franz Buchrieser Elisabeth Lochbrunner Susanna Kraus Susi Jenny-Marie Muck Toni Stefan Murr Herbert Grabmaier Siegfried Rauch Klarissa Steiner Ann-Catrin Sudhoff Annett Scholz Nicole Beutler Wilfried Bramberg Patrick Gräser Robin Steiner Hayo Bertram Frau Breuer Kornelia Boje Josef Peter Mitterrutzer Traudlinde Sophie Wepper Wolfgang Frey Michael Gahr Kurt Knoll Hans Georg Panczak Autor: Stefan Kuhlmann

Regie: Peter Sämann

Redaktion: Gabriele Tafelmaier