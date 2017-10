Der junge Eiermann Rocco Meier ist offenbar einem Herzinfarkt erlegen. Doch wie konnte er sich nur all die teure Technik leisten, die in seiner Wohnung steht? Es stellt sich heraus, dass Rocco nicht nur Eier an die Frau gebracht hat, sondern auch seine Liebesdienste als Callboy.

Besetzung Die Rollen und ihre Darsteller Rolle: Darsteller: Sophia Haas Caroline Peters Hannes Haas Hans Peter Hallwachs Bärbel Schmied Meike Droste Dietmar Schäffer Bjarne Mädel Heike Schäffer Petra Kleinert Autor: Benjamin Hessler

Regie: Christoph Schnee

Redaktion: Gaby Schramm