Der künstlerisch begabte Simon Dallinger, 22, ist in seiner Heimatstadt irgendwo in der Provinz hängen geblieben. Sein Vater Hans ist an Schizophrenie erkrankt und hält die Familie immer wieder mit brenzligen Aktionen in Atem. Simon treibt die Sorge um, den Wahnsinn des Vaters geerbt zu haben.

Besetzung Die Rollen und ihre Darsteller Rolle: Darsteller: Hans Dallinger Tobias Moretti Simon Dallinger Jonas Nay Elli Dallinger Stephanie Japp Verena Hanna Plaß Maja Dallinger Ella Frey Jochen Benrath Stefan Hunstein Dr. Steinhauer Johannes Silberschneider Guido Michael Kranz Hauptwachtmeister Joachim Nimtz Frau Hagedorn Susanne Schroeder Herr Hagedorn Marcus Calvin Rainer Grabowski Jörg Witte Regie: Christian Bach

Redaktion: Carlos Gerstenhauer