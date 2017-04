Hans-Peter Brenner arbeitet ehrenamtlich in einer Einrichtung für Obdachlose. Dort lernt er Herbert Stremann, genannt Gurke, kennen. Gurke wird kurz später nach einem Unfall in die Sachsenklinik eingeliefert. Dort wird festgestellt, dass er an Diabetes leidet und einen Tumor im Bein hat.

Besetzung Die Rollen und ihre Darsteller Rolle: Darsteller: David Engel Kristian Kiehling Herbert Stremann Wolfgang Häntsch Gaby Ludwig Anne Kasprik Alfons Bittner Manfred Lehmann Professor Dr. Gernot Simoni Dieter Bellmann Dr. Roland Heilmann Thomas Rühmann Pia Heilmann Hendrikje Fitz Dr. Kathrin Globisch Andrea Kathrin Loewig Sarah Marquardt Alexa Maria Surholt Oberschwester Ingrid Rischke Jutta Kammann Dr. Martin Stein Bernhard Bettermann Hans-Peter Brenner Michael Trischan Autor: Martin Wilke

Regie: Jürgen Brauer

Redaktion: Gabriele Tafelmaier