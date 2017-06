Hendrik Galz, ein plastischer Chirurg mit eigener Klinik, hat sich in die Hand geschnitten. Der Schnitt ist so tief, dass Hendriks Frau Corinna ihn in die Klinik bringen will, doch Hendrik verspürt keinerlei Schmerz.

Besetzung Die Rollen und ihre Darsteller Rolle: Darsteller: Corinna Galz Saskia Valencia Dr. Hendrik Galz Helmut Zierl Fabian Althaus Daniel Krauss Dr. Roland Heilmann Thomas Rühmann Dr. Kathrin Globisch Andrea Kathrin Loewig Dr. Martin Stein Bernhard Bettermann Professor Dr. Gernot Simoni Dieter Bellmann Dr. Isabel Dahl Denise Zich Oberschwester Ingrid Rischke Jutta Kammann Sarah Marquardt Alexa Maria Surholt Pia Heilmann Hendrikje Fitz Autor: Alexander Pfeuffer

Regie: Jürgen Brauer

Redaktion: Gabriele Tafelmaier