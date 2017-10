Sophie und ihr Ex Kauth wollen statt einer Beziehung freundschaftlich verbunden bleiben. Im Hause Schäffler sorgt Dietmars Mutter für großen Unmut, da sie vorhat länger zu bleiben. Die Doppelbelastung Bärbels durch die Arbeit am Hof und in der Dienststelle macht sich deutlich bemerkbar.

Besetzung Die Rollen und ihre Darsteller Rolle: Darsteller: Sophia Haas Caroline Peters Hannes Haas Hans Peter Hallwachs Bärbel Schmied Meike Droste Dietmar Schäffer Bjarne Mädel Heike Schäffer Petra Kleinert Autor: Dietmar Jacobs

Regie: Christoph Schnee

Redaktion: Gaby Schramm