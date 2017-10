Gehörlos durch Contergan

„Contergan“ – dieser Begriff steht für einen der größten Medizinskandale in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Als vor 60 Jahren die Herstellerfirma Grünenthal mit „Contergan“ auf den Markt kam, wurde das Mittel aufgrund seiner beruhigenden und schlaffördernden Wirkung vor allem an Schwangere verkauft, millionenfach und rezeptfrei. Totgeburten, Säuglinge mit verstümmelten Armen und Beinen, das Fehlen ganzer Gliedmaßen, oder auch Taubheit, waren die Folge. Ulrike (Jahrgang 1960) ist ohne Ohren auf die Welt gekommen. Andreas (Jahrgang 1961) ist von Geburt an schwerhörig und wurde mit verkürzten Armen und unterschiedlich langen Beinen geboren. Zwei von etwa 10.000 Contergan-Geschädigten weltweit.

Redaktion: Isabel Wiemer