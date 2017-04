Mehr als 900 Motorräder samt Fahrer hat Pfarrer Rudolf Klaus am Sonntag in Mindelheim gesegnet. Auch die Bikerin der Schwaben-Redaktion, Doris Bimmer, war mit ihrer Maschine und ihrer Videokamera im Unterallgäu. Mit seiner Bitte in Sachen Tanken brachte der Pfarrer alle zum schmunzeln.

Autor: Doris Bimmer