Besuch auf dem Kürbishof

Die größte Beere der Welt ist der Kürbis. Moderatorin Sabrina Nitsche besucht einen Kürbishof in Schwabhausen und hilft bei der Ernte. Außerdem lässt sie sich von den Kürbisexperten das ein oder andere Rezept verraten.



Selbsterntegarten in Bamberg

Der Selbsterntegarten ermöglicht es auch Menschen ohne Garten, eine Saison lang Gemüse anzubauen. Ein Profigärtner greift den Laien unter die Arme, gibt Ratschläge und zieht die Pflanzen vor. Den Rest übernehmen die Selbsternter.



Elsbeeren

Die Elsbeere ist eine nahe Verwandte der Vogelbeere und gehört zu den Edelhölzern. Aus ihren Früchten lässt sich ein schmackhafter Likör herstellen.



Essbare Begonien

Begonien sind jedem bekannt, ob als Kübelpflanze, Zimmerpflanze oder Sommerblüher fürs Beet. Was die wenigsten wissen: Die Blüten sind essbar, knackig und frisch im Geschmack. Doch nicht jede Sorte ist ein Genuss.



Schloss Wildegg: ein Sortengarten in der Schweiz

Im Schweizer Kanton Aargau liegt die Domäne von Schloss Wildegg. Das gesamte Areal ist über 100 Hektar groß. Besonders sehenswert ist der Sortengarten voll alter Zier- und Nutzpflanzen.

