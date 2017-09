Die Themen der Sendung:



Funkloch Freistaat: Handynetz mit vielen Lücken

Bis 2020 sollen 98 Prozent aller Haushalte mit Mobiltelefonie versorgt sein. Nur will man ja auch und gerade außerhalb von Haushalten erreichbar sein. Auf dem Land ist und bleibt Handyempfang aber nach wie vor Glücksache. Binnen weniger Tage meldeten Leser einer Nürnberger Zeitung bei einer Umfrage über 1.000 Funklöcher. Die Politik hat offenbar Vorgaben gemacht, die sich weniger an den Bedürfnissen der Kunden als vielmehr denen der Mobilfunkanbieter orientieren.



Wahlschlappe: CSU auf der Suche nach dem Wählerwillen

Das überraschend schlechte Abschneiden bei der Bundestagwahl bereitet den CSU-Granden Kopfzerbrechen. Hatte sie sich zu weit rechts positioniert? Oder nicht rechts genug? Oder raubte der Schlingerkurs zwischen beidem die Glaubwürdigkeit? Keine rosigen Zeiten für Horst Seehofer, dessen Partei nächstes Jahr die absolute Mehrheit in Bayern verteidigen muss. Einfacher machen es sich da erste Vertreter der CSU-Basis. Besonders aus dem Heimatbezirk des mutmaßlichen Kronprinzen Markus Söder: Die sagen: Seehofer muss weg. Doch der wehrt sich nach Kräften.



… zu Gast bei quer: der langjährige BR-Landtagskorrespondent und Buchautor Rudi Erhard



Schwammerlsuche 2.0: rasanter Anstieg von Pilzvergiftungen

Gerade wurde eine 25-Jährige aus dem Klinikum Regensburg entlassen. Sie hat glücklicherweise eine Pilzvergiftung überlebt. Doch dieses Jahr sind schon doppelt so viele Menschen an Vergiftungen gestorben wie letztes Jahr. Die Gefahr lauert unter anderem in der vermeintlichen Allwissenheit des Internets. Junge Naturbegeisterte verlassen sich bei der Pilzbestimmung gern auf Apps. Die können aber den Rat eines Fachmenschen nicht ersetzen.



Shoppen auf Bairisch: Bringt Dialekt mehr Diridari?

In Rott am Inn gibt's einen REWE, der spricht die Kundschaft auf Preisschildern und Wegweisern auf Bairisch an. Oder zumindest so, wie sich der Grafiker Bairisch vorstellt. „Doag“ und „Nudl'n“ gibt es da oder „Kernd'l Fuada“. Der Ladenbesitzer will damit „einen Heimatbezug herstellen" – zur Freude der Kunden vor Ort. Doch abgesehen vom überflüssigen Apostroph haben viele Waren in einem Supermarkt diesen Heimatbezug längst nicht mehr. Sprachpfleger sprechen von einem Ausverkauf des Dialekts.

Moderation: Christoph Süß

Redaktion: Wolfgang Mezger