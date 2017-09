Die Themen der Sendung:



Muslimischer Antisemitismus

Immer mehr Juden in Deutschland sorgen sich aufgrund alltäglicher antisemitischer Erfahrungen zunehmend um ihre Sicherheit. Verantwortlich für diese Stimmung sind nicht nur Rechtsextreme – Antisemitismus ist auch fest verankert in linken Milieus und in der Mitte der Gesellschaft. Besonders in der Kritik stehen in letzter Zeit Muslime, bei denen antisemitische Klischees fast immer verknüpft sind mit dem Nahostkonflikt und einer Ablehnung des Staates Israel. puzzle stellt ein Jugendprojekt vor, bei dem Muslime und Juden Hand in Hand gegen Antisemitismus und Islamfeindlichkeit kämpfen.



Film „Die Migrantigen“

Schauspieler mit Migrationshintergrund haben in der Film- und Fernsehwelt nicht selten ein Abo auf zwei Rollen: als Opfer oder als Täter. Wenn aber ein Abbild der „normalen“ Gesellschaft gezeichnet werden soll, sieht die Welt wiederum ziemlich „weiß“ aus. Genau dieser Hintergrund ist die Basis für die österreichische Komödie „Die Migrantigen“, die jetzt in die deutschen Kinos kommt. Der Film wirbelt auf komischste Weise gesellschaftliche Rollenbilder und Klischees durcheinander, die in Österreich genauso wie in Deutschland vorherrschen.



Cricket-Boom in Deutschland

Cricket hat in Deutschland bis vor kurzem eine kleine bis gar keine Rolle gespielt. Dank vieler Geflüchteter erlebt dieser Sport aktuell einen regelrechten Boom. Für viele Asylbewerber, etwa aus Afghanistan, ist diese Sportart das, was für viele in Deutschland der Fußball ist. puzzle besucht ein Cricket-Finalmatch in Tegernsee.



Oliver Polak

Comedian und Autor Oliver Polak tritt gerne in Jogginghosen auf, er geht sehr offen mit dem Thema Depression um und provoziert in alle Richtungen – laut, klug und bitterkomisch. Seine Bücher „Ich darf das, ich bin Jude“ und „Der jüdische Patient“ wurden zu Bestsellern. Aktuell tourt er mit seiner neuen Show „Über Alles“ durch die Lande.



Rembetiko

Als „Griechischer Blues“ wird der Rembetiko oft bezeichnet. Die Musik erlebte ihre Blütezeit in den 1920er-Jahren, als mehr als eine Million osmanische Griechen aus der Türkei vertrieben wurden. Für sie bedeutete Rembetiko nicht nur ein Stück verlorene Heimat. Die Musik gab ihnen auch Kraft, um das Leben in der Fremde zu bewältigen. Jetzt erlebt diese Musik, nicht zuletzt aufgrund humanitärer und wirtschaftlicher Krisen, die die Griechen besonders zu spüren bekommen, eine Renaissance – auch in Deutschland. puzzle stellt die Münchner Gruppe "Ta Mourmourakia" vor.

Moderation: Özlem Sarikaya

Redaktion: Elisabeth Johne