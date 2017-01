Die deutschen Wintersportler glänzten mit hervorragenden Ergebnissen in ihren Disziplinen - unter anderem beim Biathlon-Weltcup in Oberhof und der Eisschnelllauf-EM in Heerenveen. Eric Frenzel holte in Lathi seinen vierten Saisonsieg in der Nordischen Kombination.

Autor: Andreas Troll

Redaktion: Anja Miller