Kombinierer-Olympiasieger Eric Frenzel holt in Seefeld seinen zuvor überragenden Teamkollegen Johannes Rydzek ein und gewinnt zum vierten Mal. Einen Tag nach seinem Triumph im Zweierbob feiert Johannes Lochner am Königssee auch den Sieg im Viererbob. Stefan Luitz wird in Garmisch Dritter.

Autor: Bernd Schmelzer

Redaktion: Anja Miller